FAKE OFF Un message trompeur publié sur Twitter laisse penser que le groupe public audiovisuel britannique veut retirer une statue de l'écrivain, car les thèmes abordés par celui-ci « ne correspondraient plus aux valeurs » de la BBC

La BBC n'a pas prévu de démanteler la statue de George Orwell qui se trouve devant un de ses bâtiments à Londres. — Capture d'écran Twitter

Non, la BBC n’a pas prévu de démonter une statue du romancier et essayiste George Orwell installée depuis 2017 à Londres.

C’est ce qu’affirme un tweet mensonger relayé des milliers de fois sur Twitter.

La BBC explique à 20 Minutes qu’elle n’a pas prévu de retirer la statue.

Une statue de George Orwell bientôt démontée par la BBC ? C’est faux et c’est pourtant partagé des milliers de fois. Dans un tweet publié le 14 juin, un internaute, qui se décrit notamment comme « opposé à la BBC », avance que « la statue d’Orwell devant la BBC doit être enlevée. Les thèmes d’Orwell " ne correspondent plus aux valeurs de la BBC " ».

Le tweet est accompagné d’une fausse capture d’écran du quotidien britannique The Guardian.

L'internaute qui a posté cette fausse capture d'écran a reconnu avoir inventé l'information. - Capture d'écran Twitter

Le tweet a rencontré un large écho alors qu’une statue de Churchill a été taguée à Londres le 7 juin et que celle d’un marchand d’esclaves a été renversée à Bristol le lendemain. Après la mort de George Floyd, la représentation dans l'espace public de figures historiques controversées fait l'objet de débats.

FAKE OFF

La BBC n’a pas prévu de retirer la statue de son emplacement actuel, confirme le groupe audiovisuel public britannique auprès de 20 Minutes. La statue de l’auteur de 1984 et du Quai de Wigan se dresse devant un de ses bâtiments londoniens depuis 2017. George Orwell a travaillé pour la « Beeb » entre 1941 et 1943.

Quant à la capture d’écran qui apparaît dans le tweet, elle est fausse. On ne trouve pas de traces de cette prétendue annonce sur le site du Guardian. La capture d’écran détourne un article authentique du journal, qui annonçait il y a bientôt trois ans l’installation de la statue.

L’auteur du tweet a lui-même reconnu avoir inventé la fausse affirmation. « J’ai essayé de rendre évident [le faux], mais, en y repensant, il se pourrait que la BBC le fasse, écrit-il. Je donne cinq ans avant que cela n’arrive ! »

La BBC est régulièrement accusée au Royaume-Uni d’être influencée politiquement. « Traditionnellement, la BBC est considérée comme de gauche par la droite et comme de droite par la gauche », rappellent Richard Thomas et Declan McDowell-Naylord, deux chercheurs, sur le site The Conversation.