Coronavirus EN DIRECT : Journée de mobilisation pour les soignants, avec plus de 220 manifestations prévues en France...

7h20 : En plein « Ségur de la santé », les soignants ont rendez-vous dans la rue

« Finis les applaudissements, place aux rassemblements » : Après trois mois de crise sanitaire, médecins, aides-soignants et infirmiers vont battre le pavé ce mardi un peu partout en France pour rappeler le gouvernement à ses promesses sur l’hôpital. De Paris à Montpellier en passant par Metz, Dunkerque et Bobigny, plus de 220 rassemblements sont prévus dans le cadre de cette journée d’action nationale, organisée à l’appel d’une dizaine de syndicats et collectifs de soignants (CGT, FO, Unsa, Sud, Collectif Inter-Hôpitaux…).

Objectif : mettre à profit le soutien engrangé auprès de la population pendant la crise sanitaire afin d’obtenir des avancées pour les salariés des hôpitaux et des Ehpad. Les soignants, en première ligne face au Covid-19, réclament un « plan de recrutement » et une « revalorisation générale des salaires », de l’ordre de 300 à 400 euros selon les syndicats. Ils souhaitent « l’arrêt de toutes les fermetures d’établissements, de services et de lits ».