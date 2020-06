Deux Afro-Américains retrouvés morts, pendus à des arbres, à 10 jours et 80 km d’écart. Alors que les autorités avaient dans un premier temps conclu à des suicides, le shérif de Los Angeles a annoncé, lundi, l’ouverture d’une enquête sur le décès de Robert Fuller, retrouvé pendu à Palmdale le 10 juin. Et le shérif du comté de Riverside a indiqué que les investigations se poursuivaient sur le décès de Malcolm Harsh à Victorville, le 31 mai dernier.

Dans un climat tendu depuis la mort de George Floyd, les familles des deux hommes ont émis des doutes sur la théorie officielle et estiment qu’ils pourraient avoir été victimes de lynchages racistes.

Le shérif du comté de Los Angeles, Alex Villanueva, s’est engagé à « faire toute la lumière » sur les circonstances du drame. Le corps de Robert Fuller, un jeune Afro-Américain de 24 ans, a été retrouvé pendu à un arbre à proximité de la mairie de Palmdale à 3h34 du matin, le 10 juin. Une autopsie va être pratiquée et examinera notamment le nœud de la corde. Les autorités vont également fouiller dans les images de vidéosurveillance du quartier, alors qu’aucun témoin de s’est manifesté.

