Coronavirus EN DIRECT : 57 nouveaux cas décelés à Pékin, un record depuis le mois d’avril en Chine…

Bonjour à tous et toutes ! Deux mois et un jour que le président de la République n’a plus fait d’allocution : Emmanuel Macron en fait une ce soir à 20h00. Nous seront là pour la faire vivre. En attendant, nous sommes là aussi toute la journée pour vous faire patienter. Installez-vous bien.

Retrouvez les infos de la nuit sur notre précédent live.