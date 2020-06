RESEAUX SOCIAUX Le réseau social avait suspendu plusieurs milliers de comptes turcs accusés de propagande et de désinformation

La présidence turque n'a pas du tout apprécié l'action de Twitter — /AP/SIPA

L’oiseau bleu ne peut plus gazouiller tranquille en Turquie. Ankara s’en est violemment prise vendredi à Twitter, l’accusant de « diffamer » son gouvernement, après que le réseau social a suspendu des milliers des comptes turcs utilisés selon lui à des fins de propagande et de désinformation.

Twitter a annoncé vendredi la fermeture de 7.340 comptes liés à la Turquie et des dizaines de milliers d’autres comptes liés aux Etats chinois et russe. Le réseau de comptes turcs est selon Twitter lié à la branche de la jeunesse du parti au pouvoir, l’AKP, et se consacrait principalement à la promotion du président Recep Tayyip Erdogan.

La présidence turque fulmine

« Les allégations de la compagnie selon lesquelles ces comptes étaient des faux profils destinés à soutenir le président et qu’ils étaient opérés par une autorité centrale ne sont pas exactes », a déclaré le directeur de la communication de la présidence turque, Fahrettin Altun, dans un communiqué publié… sur Twitter.

Il a accusé le réseau social de s’être appuyé sur des documents « non-scientifiques, biaisés et politiquement motivés » pour suspendre les comptes en question. Selon lui, cette mesure « est une tentative inacceptable de diffamer le gouvernement turc et un mouvement politique populaire ».

Twitter plusieurs fois chassé de Turquie

Dénonçant « un acte arbitraire caché derrière un écran de fumée de transparence et de liberté d’expression », Fahrettin Altun a en outre affirmé que Twitter « n’est pas simplement un réseau social, mais une machine de propagande avec certains penchants politiques et idéologiques ».

La Turquie, où les réseaux sociaux sont surveillés de près par les autorités, a plusieurs fois temporairement bloqué Twitter ces dernières années.