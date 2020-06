Ils sont prévenus. Les militants de Donald Trump pourront bien participer à ses meetings annoncés prochainement dans les Etats de l’Oklahoma, la Floride, l’Arizona et la Caroline du Nord où le nombre de cas positifs au Covid-19 est reparti à la hausse.

Mais ceux qui voudraient y participer doivent désormais signe une décharge de responsabilité lors de leur inscription sur le site de campagne du président sortant. Ils s’engagent ainsi à ne pas poursuivre en justice l’équipe de campagne du candidat républicain en cas de contamination par le nouveau coronavirus.

WE'REEEE BACKKKKK!



President @realDonaldTrump will be in Tulsa, OK on June 19 for a Make America Great Again Rally!



Register for your FREE TICKETS on the "Trump 2020" App or visit the link below.



Text APP to 88022 to download 🇺🇸#TrumpRallyTulsa https://t.co/ysjEZqHUTM