Coronavirus EN DIRECT : Emmanuel Macron réunit le conseil scientifique avant la phase 3 du déconfinement...

7 h 52 : Une double greffe des poumons pour une jeune malade du Covid-19

Les pneumologues ont indiqué que le nouveau coronavirus laissait parfois des séquelles importantes sur les poumons. Parfois irréversibles. C’est le cas pour une femme d’une vingtaine d’années qui a reçu une double greffe des poumons à Chicago. « Ses poumons ne montraient aucun signe de rétablissement, ils avaient même commencé à développer une fibrose terminale », a indiqué jeudi Ankit Bharat, chef de la chirurgie thoracique à l’hôpital Northwestern de Chicago. C’est la première greffe de ce type aux Etats-Unis, mais pas dans le monde, des médecins chinois ayant réalisé la même opération en mars sur une sexagénaire. Avant d’être atteinte par le Covid-19, cette patiente était en bonne santé. Elle est aujourd’hui consciente mais reste sous respirateur.

For the first time, surgeons at @NorthwesternMed performed a double-lung transplant on a patient whose lungs were damaged by COVID-19 “A lung transplant was her only chance for survival,” says Dr. Ankit Bharat, chief of thoracic surgery.@WGNNews pic.twitter.com/AMBBkkscvU