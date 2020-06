Des actes d’une cruauté inimaginable. Un homme de 38 ans a été officiellement inculpé jeudi d’empoisonnement sur huit sans-abri, auxquels il avait donné de la nourriture contenant une substance très irritante utilisée notamment dans les sprays de défense, pour filmer leurs réactions.

Les victimes ont toutes été intoxiquées dans la ville de Huntington Beach, au sud de Los Angeles, souffrant de divers symptômes comme des vomissements, des difficultés respiratoires et de vives douleurs gastriques, précisent les services du procureur du comté d’Orange dans un communiqué. Les charges sont passibles au maximum de 19 ans de prison.

