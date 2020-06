Vue d'un cockpit d'avion, en 2019 (Illustration). — Christiaan van Heijst / CATERS NEWS

Une publication partagée plus de 1.600 fois sur Twitter raconte comment un avion disparu en 1955 aurait atterri en 1992 à Caracas, au Venezuela.

Un YouTubeur, un peu plus méfiant, a déjà posté une vidéo sur cette histoire en 2019.

Il s’agit en fait d’un article publié plusieurs fois entre 1985 et 1999 par un journal parodique étasunien, Weekly World News.

C’est le retour d’une histoire surnaturelle de vol perdu entre New York et Miami. Sur Twitter, un internaute a publié un long thread, partagé plus de 1.600 fois, racontant « le mystère du vol 914, qui a atterri 37 ans plus tard ».

Illustrés par des images d’articles de journaux, les posts expliquent, en résumé, qu’un avion parti de New York le 2 juillet 1955, à 18 heures, aurait disparu des radars et ne serait jamais arrivé à destination. Aucune trace de cet avion ou des survivants n’aurait été retrouvée et les familles des victimes auraient été indemnisées. Jusqu’à ce que trente-sept ans plus tard, l’avion atterrisse à l’aéroport de Caracas, au Venezuela, le 9 septembre 1992, avant de s’évanouir à nouveau dans les airs.

La publication sur Twitter a été partagée plus de 1600 fois. - Capture d'écran/Twitter

Déjà, en juin 2019, un YouTubeur, fan d’histoires étranges, a raconté cette disparition dans une vidéo vue près de 147.000 fois. Elle reprend, peu ou prou, les mêmes éléments narratifs. Son auteur explique qu’il a toutefois du mal à y croire même « s’il y a des preuves de fou de voyages dans le temps ». « Tout le monde a cru, les journaux américains, vénézuéliens. Cette histoire a été propagée partout », dit-il, sans préciser quels sont ces journaux. Plusieurs théories circulent pour expliquer cette mystérieuse réapparition comme celle d’un voyage dans le temps, à travers une autre dimension ou encore liée au triangle des Bermudes.

FAKE OFF

Ce récit est, bien évidemment, un faux. Il s’agit en fait d’un canular qui a été publié par un tabloïd parodique et satirique étasunien, Weekly World News. Cet hebdomadaire, créé en 1979, est connu aux Etats-Unis pour inventer des histoires de toutes pièces. Il a cessé d’être imprimé en 2007, mais continue aujourd’hui de publier ses articles sur les réseaux sociaux et sur son site Internet, où il indique « inventer les noms dans toutes ces histoires, sauf lorsqu’il s’agit de figures publiques ». Ses thèmes de prédilection portent sur les extraterrestres, les hybrides animaux-humains ou d’improbables découvertes scientifiques, rappelait Reuters en 2007.

L’histoire du vol 914 a été publiée plusieurs fois entre 1985 et 1999 par le journal et inclut quelques facéties modifiant les temporalités. Elle a été inventée et racontée pour la première fois dans le numéro du 7 mai 1985. Dans cette version, l’atterrissage surprise à Caracas a lieu le 9 mars 1985. Cinq ans plus tard, dans un numéro paru en 1990, l’article est remodelé, l’avion atterrit le 9 septembre 1990. Le schéma se répète dans un numéro de 1993, où la date d’atterrissage est, cette fois, le 21 mai 1992. L’histoire sera republiée une dernière fois en 1999 en restant fidèle au 21 mai 1992. La date du 9 septembre 1992, reprise dans la vidéo YouTube ou sur Twitter, semble donc être un mix entre ces différentes publications.

Pour les curieuses et curieux, le journal est disponible gratuitement sur Google Books. Il est possible de retrouver facilement les numéros en question en tapant « Flight 914 ». Les détails avancés par les internautes reprennent des éléments de ces articles comme le calendrier de 1955 lâché sur la piste à Caracas ou le témoignage de Juan de la Corte, le contrôleur imaginaire de l’aéroport vénézuélien. Au passage, la photo illustrant Juan de la Corte change entre les publications de 1993 et 1999.

Que ce soit sur Twitter ou dans la vidéo YouTube, les illustrations d’articles en anglais sont toutes extraites des différentes publications du Weekly World News, sans souci par ailleurs de cohérence. Ainsi, le thread publié sur Twitter met en avant l’article avec l’atterrissage en 1985, alors que l’internaute indique dans son histoire que l’avion a atterri en 1992.

Les autres illustrations correspondent à des photos montages ou à de vieilles photos en noir et blanc sans rapport avec les articles du journal parodique. Ainsi, une recherche sur TinEye permet de retrouver une photo illustrant un article Wikipédia sur la compagnie aérienne Iberia, et datant, selon la légende, de 1946.

Cette vieille photo se retrouve sur la page Wikipédia de la compagnie aérienne Iberia et daterait de 1946. - Capture d'écran/Twitter

Une autre image, légendée en russe, est extraite d' une vidéo, publiée sur YouTube en mai 2014. Elle paraît raconter l’histoire du vol 914, comme le montrent les extraits du Weekly World News (7''35), et reprendre la théorie d’un voyage interdimensionnel.

Par ailleurs, s’il y a bien des avions qui ont disparu mystérieusement, comme le retrace Ouest-France, aucun ne s’est perdu le 2 juillet 1955.

