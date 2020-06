Donald Trump le 30 janvier 2020 dans l'Iowa. — Evan Vucci/AP/SIPA

Il rongeait son frein depuis plus de trois mois. Donald Trump a annoncé mercredi l’organisation prochaine de meetings de campagne Make America Great Again (MAGA) dans quatre Etats : Oklahoma, Floride, Arizona et Caroline du Nord.

« Nous allons commencer nos meetings, nous pensons que le premier aura probablement lieu à Tulsa, dans l’Oklahoma », a-t-il expliqué lors d’une table ronde à la Maison Blanche. Selon CNN, le meeting de Tulsa aura lieu le 19 juin. « Il y en aura un énorme en Floride, ils seront tous énormes », a-t-il poursuivi.

Cas de Covid-19 en hausse

La locataire de la Maison Blanche n’a jamais caché qu’il était impatient de retrouver les estrades de campagne, abandonnées en mars en raison de l’épidémie de coronavirus. Son équipe n’a à ce stade fourni aucune indication sur les conditions sanitaires dans lesquelles seront organisés ces grands rassemblements afin d’éviter une propagation du virus.

Dans trois de ces quatre Etats – Arizona, Floride, Caroline du Nord – le nombre de cas de Covid-19 est en hausse. Mais face aux manifestations antiracistes, l’équipe du président américain a estimé qu’elle disposait d’un argument suffisant pour répondre aux critiques sur des rassemblements de plusieurs milliers de personnes.