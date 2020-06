Coronavirus EN DIRECT : Quasiment 500.000 destructions d'emploi privé en France au premier trimestre à cause de la pandémie...

8h : Toutes les restrictions levées en Nouvelle-Calédonie, sauf pour les frontières

Toutes les restrictions pour lutter contre la propagation du coronavirus sont levées en Nouvelle-Calédonie, à l'exception de la protection des frontières encadrée par un protocole sanitaire strict, a annoncé jeudi le gouvernement. « Toutes les mesures qui persistaient vont être levées », a déclaré à la presse le président du gouvernement, Thierry Santa, citant notamment la fin du port du masque obligatoire dans les transports publics, l'autorisation des rassemblements de plus de 500 personnes ou encore la reprise des compétitions sportives. Les bars, les restaurants et les discothèques n'auront par ailleurs plus l'obligation de consigner les coordonnées de leurs clients. « On peut affirmer sans ambiguïté qu'il n'y a pas de circulation du virus au sein de la population calédonienne » assure Thierry Santa.