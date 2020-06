Coronavirus EN DIRECT : Le gouvernement présente son troisième budget rectificatif ce matin en Conseil des ministres…

7 h 34 : Astérix mais pas Mickey

Exception faite du géant Disneyland Paris encore en zone « orange », l’essentiel des grands parcs de loisirs français rouvre ces prochains jours avec des protocoles sanitaires stricts, s’appliquant aux attractions, files d’attente, restaurants et boutiques, mais aussi aux mascottes. « On a posé pas moins de 3 km de bandes de marquage au sol pour faire respecter la distanciation sociale. Mais au final, on propose 95 % de l’offre habituelle », indique à l’AFP Rodolphe Bouin, directeur général du Futuroscope qui rouvre au public le 13 juin, sans ses mascottes.

Les mascottes seront en revanche de sortie au Parc Astérix, mais avec une astuce : « nous avons eu recours à des éléments de décor : un menhir séparera Astérix des visiteurs, et pour Panoramix ce sera un chaudron. Et il n’y aura pas d’embrassades », explique Guy Vassel, directeur général adjoint du site qui rouvrira le 15 juin. Au parc Spirou, qui ouvrira ses portes à partir du 20 juin pour les week-ends uniquement, les mascottes sont toujours présentes, mais ne sont « plus en contact libre avec le public ».