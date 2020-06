Donald Trump à la Maison Blanche, le 8 juin. — Doug Mills/CNP/AdMedia/SIPA

« 96 % de taux d'approbation au sein du Parti républicain. Merci ! », a écrit Donald Trump lundi sur Twitter.

Une affirmation qu'il avait déjà formulée à plusieurs reprises.

Les sondages récents ne donnent pas ce chiffre.

Il s’en est lui-même félicité. Lundi, Donald Trump a avancé avoir recueilli un taux d’approbation de 96 % chez les électeurs républicains. « 96 % de taux d’approbation au sein du Parti républicain. Merci ! », a-t-il lancé sur son compte Twitter.

96% Approval Rating in the Republican Party. Thank you! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 8, 2020

Un chiffre qu’il avait déjà publié la veille et en avril. A chaque fois, le président américain s’est abstenu de citer une source pour ce chiffre élevé.

Les sympathisants républicains et démocrates sont régulièrement sondés sur l’action des chefs d’Etat américains. Toutefois, ce chiffre de 96 % ne se trouve pas dans les cinq sondages les plus récents au sujet de l’action du président. Dans le plus récent, réalisé par l’agence SSRS pour CNN, auprès de 1.259 personnes par téléphone entre le 2 et le 5 juin, les Républicains sont 88 % à « approuver la façon dont Donald Trump effectue son travail de président ».

Un deuxième sondage, commandé par la radio publique NPR et l’émission PBS newshour, réalisé les 2 et 3 juin par l’institut Marist Poll, place le président à un taux d’approbation de 86 % chez les Républicains. Ce taux atteint 84 % dans un sondage publié le 3 juin par l’agence de presse Reuters et l’institut Ipsos. Ce taux est presque identique – 83 % – dans un sondage publié par le Public religion research institute.

Le taux d’approbation d’action de Trump dépasse la barre des 90 % dans un sondage publié par le Washington Post et la chaîne ABC : 93 % des Républicains approuvent « la façon dont Donald Trump effectue son travail de président ».

Le président américain avance régulièrement des chiffres sur sa popularité chez les électeurs républicains. Comme le souligne le Washington Post, le président a d’abord indiqué début 2019 avoir un taux d’approbation de 93 %, avant de grimper jusqu’à 96 %. En juillet 2018, il avait également affirmé qu’il avait eu « les chiffres de sondages les plus élevés dans l’histoire du parti républicain. Cela inclut Honest Abe Lincoln et Ronald Reagan ». Une affirmation que des fact-checkeurs américains avaient là aussi classée fausse.

