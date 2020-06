Coronavirus EN DIRECT : La France devrait perdre presque un million d'emplois cette année selon la Banque de France...

8 h 30 : Hong Kong renfloue la compagnie Cathay Pacific

Cathay Pacific a dévoilé mardi un plan de recapitalisation de 39 milliards de dollars hongkongais, soit 4,4 milliards d’euros, porté essentiellement par le gouvernement hongkongais, et ce afin d’aider la compagnie asiatique, plombée par les conséquences sur le secteur aérien de la crise du coronavirus. En parallèle, Cathay Pacific a annoncé de nouvelles baisses de salaire et un second plan de prise de congés sans solde pour les employés.

The Hong Kong government will own just over 6% of Cathay Pacific after this deal. https://t.co/6kazXsLFcc