Le Prince Andrew le 3 novembre 2019 à Bangkok. — Lillian SUWANRUMPHA / AFP

C’est un recadrage aussi rare que brutal. Sommé par la justice américaine de s’expliquer sur ses liens avec Jeffrey Epstein, le prince Andrew a juré lundi qu’il avait tenté de témoigner « à trois reprises ». Dans la foulée, le procureur de Manhattan a immédiatement mis les choses au clair : « Encore une fois, le prince Andrew tente de se dépeindre publiquement comme une personne désireuse de coopérer à l’enquête sur le trafic sexuel et les autres crimes commis par Jeffrey Epstein et ses associés. Pourtant, le prince n’a pas témoigné auprès des autorités fédérales, a décliné à plusieurs reprises nos demandes pour organiser son audition, et il y a quatre mois, nous a informés sans équivoque qu’il ne s’y rendrait pas. »

Pas d’extradition prévue

Selon la BBC, la justice américaine a adressé une demande officielle aux autorités britanniques pour entendre le prince Andrew. « Le duc d’York a proposé au moins trois fois son assistance en tant que témoin au département de la Justice » (DoJ), ont indiqué ses avocats. « Malheureusement, le DoJ a réagi à nos deux premières propositions en violant leurs propres règles de confidentialité » en affirmant qu’il n’avait pas coopéré, ont-ils déploré, accusant le département de « vouloir peut-être rechercher la publicité plutôt que d’accepter l’assistance proposée ».

Le ministre américain de la Justice, Bill Barr, a confirmé sur Fox News que la justice américaine souhaitait entendre le fils cadet de la reine Elizabeth II. Il a toutefois répondu « non » sur une éventuelle demande d’extradition, précisant : « Je crois qu’il est juste question qu’il fournisse des informations. »

Une descente aux enfers précipitée par son interview à la BBC

L’une des victimes d’Epstein, Virginia Roberts (Giuffre), affirme avoir été trafiquée au prince Andrew, avec qui elle aurait eu, selon ses accusations, trois relations sexuelles – dont une quand elle avait 17 ans – ce qu’Andrew a toujours démenti.

Le prince Andrew conteste l'authenticité de cette photo qui le montre aux côtés de Virginia Roberts. - REX/SIPA

Dans une interview à la BBC qui a tourné au fiasco, fin 2019, il est même allé plus loin, affirmant qu’il ne se « souvenait pas » avoir rencontré la jeune femme. Problème, elle a fourni aux enquêteurs une photo sur laquelle le prince Andrew lui passe le bras autour de la taille, Ghislaine Maxwell – qui a présenté Andrew à Epstein – en retrait. Celui qui est en 8e position dans la ligne de succession au trône britannique a remis en cause l’authenticité du document, sans toutefois apporter la moindre preuve. Lâché par différentes entreprises et associations avec qui il collaborait, « Andy » a fini par annoncer en novembre 2019 son retrait de la vie publique et se fait désormais discret.