Lors d'une manifestation à Seattle à la suite de la mort de George Floyd. — Elaine Thompson/AP/SIPA

Un automobiliste a tenté de foncer dans la foule dimanche à Seattle, lors d’un rassemblement contre le racisme à la suite du décès de Georges Floyd, tué par un policier à Minneapolis, aux Etats-Unis.

Alors que la manifestation contre les violences policières​ se déroulait dans le calme, l’homme a délibérément enclenché la marche avant de sa voiture. Plusieurs manifestants ont alors tenté de lui barrer la route.

THIS JUST HAPPENED IN SEATTLE.

LOOK HOW HE RUNS STRAIGHT TO THE COPS AFTERWARDS??



I've just heard the man who was shot seems to be stable currently. pic.twitter.com/1UDTRsXu42 — 🏳️‍🌈Pansexual Pizza🏳️‍🌈 (@FatWarriorBabe) June 8, 2020

Il se rend à la police

Depuis son véhicule, il a fait feu contre l’un d’entre eux, avant de sortir de l’habitacle et de se précipiter dans la foule, arme à la main. Après avoir traversé la foule avec son pistolet il s’est rendu à la police qui était présente dans le cadre du maintien de l’ordre.

11th Ave. and Pine St: Patient is an approx. 27-year-old male who is in stable condition. Transported to Harborview via SFD medics.



REMINDER: if you are in a crowd and need medical assistance, walk to the perimeter of the crowd if you can and call 911 or find a first responder. https://t.co/uvihubuQFt — Seattle Fire Dept. (@SeattleFire) June 8, 2020

Sa victime, un homme d’environ 27 ans selon les pompiers de la ville, a été prise en charge dans un état stable.

Suspect in custody, gun recovered after man drove vehicle into crowd at 11th and Pine. Seattle Fire transported victim to hospital. Officers searched, but do not believe there are any additional victims. Will provide updates when available. — Seattle Police Dept. (@SeattlePD) June 8, 2020

Le suspect du tir a quant à lui été interpellé et place en garde à vue indiquent les responsables de la police de Seattle sur Twitter.