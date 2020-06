Si dans certains coins du monde l’épidémie de coronavirus continue à faire des ravages, en Nouvelle-Zélande le dernier patient infecté et placé à l’isolement est rétabli. C’est qu’a annoncé la Première ministre du pays, Jacinda Ardern.

Ce lundi, la cheffe du gouvernement a annoncé la levée de toutes les restrictions nationales qui avaient été décrétées pour lutter contre la pandémie.

Today, New Zealand officially has zero active COVID-19 cases 👏 Prime Minister Jacinda Ardern announced that, thanks to the hard work of our team of 5 million, we will move into Alert Level 1 from midnight tonight. pic.twitter.com/IHYdnn1o2y

Si les contrôles aux frontières demeurent par contre en vigueur, les mesures de distanciation sociale et les restrictions du nombre de personnes pouvant se rassembler ne sont plus nécessaires a expliqué Jacinda Ardern. « Nous sommes confiants quant au fait que nous avons éradiqué pour l’instant la transmission du virus en Nouvelle-Zélande », a-t-elle déclaré lors d’un discours télévisé.

L’archipel du Pacifique Sud, qui compte une population de cinq millions d’habitants, a dénombré 1.154 cas confirmés et 22 décès. Depuis dix-sept jours, plus aucune nouvelle contamination n’a été recensée.

Ashley Bloomfield getting a bit emotional today. I don't think we can truly appreciate the pressure this man faced and the hard decisions that were made. He has tried to shine any spotlight on the fantastic people in our public service and he deserves every bit of congratulations pic.twitter.com/C9pKsC8Oro