Coronavirus EN DIRECT : Les inégalités aggravées durant le confinement selon le Défenseur des droits

7 h 15 : Quarantaine contestée à compter de ce lundi au Royaume-Uni

Toute personne arrivant au Royaume-Uni de l'étranger doit observer à partir de ce lundi une quarantaine de 14 jours afin d'éviter l'importation de nouveaux cas de coronavirus dans le pays. Elle concerne les arrivées par terre, mer et air et sera réexaminée par le gouvernement britannique toutes les trois semaines. Une mesure critiquée par des compagnies aériennes et qui affole les secteurs aérien et du tourisme.