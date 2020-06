Un patient intubé dans un hôpital de Rio de Janeiro. Au Brésil, ces derniers jours, on compte environ 1.000 décès chaque jour. — AFP

Un nouveau cap, un triste record ce dimanche. La pandémie de coronavirus a fait plus de 400.000 morts dans le monde, un nombre qui a doublé en un mois et demi, selon un bilan établi par l’AFP à partir de sources officielles.

Au total, au moins 400.052 décès ont été recensés dans le monde (pour 6.926.960 cas) depuis l’apparition du virus en Chine en décembre, dont près de la moitié en Europe. Le seuil des 200.000 morts avait été franchi il y a 43 jours, le 25 avril.

Les Etats-Unis sont le pays ayant enregistré le plus de morts (109.802) et de cas (1.920.061). L'épidémie y reste très active : en moyenne plus de 900 nouveaux décès y ont été recensés quotidiennement ces sept derniers jours. Suivent le Royaume-Uni (avec un total de 40.542 décès pour 286.194 cas), le Brésil, devenu vendredi le troisième pays le plus durement frappé (35.930 morts pour 672.846 cas), puis l’Italie (33.846 décès, 234.801 cas) et la France (29.142 décès, 190.631 cas).

Le Brésil, pays où l’épidémie progresse le plus rapidement

Le nombre de cas diagnostiqués ne reflète toujours qu’une fraction du nombre réel de contaminations, certains pays ne testant que les cas les plus graves, d’autres utilisant les tests en priorité pour le traçage et nombre de pays pauvres ne disposant que de capacités de dépistage limitées.

Selon les données disponibles, le Brésil est actuellement le pays où l’épidémie progresse le plus rapidement. En moyenne ces sept derniers jours, plus de mille nouveaux décès et près de 25.000 nouvelles contaminations y ont été recensés chaque jour.

Après la Chine puis l’Europe à partir de mars, l’OMS a déclaré le 22 mai que l’Amérique du Sud était le « nouvel épicentre » de la pandémie. 64.100 décès et 1.291.471 cas étaient recensés en Amérique latine et aux Caraïbes. Entre le 25 avril et le 7 juin, période durant laquelle le nombre de morts a doublé dans le monde, le nombre de décès y a été multiplié par près de neuf.

L’épidémie a considérablement ralenti en Europe

Après avoir concentré plus de 70 % des décès dus au nouveau coronavirus début avril, l’Europe (183.428 décès, 2.272.365 cas), où l’épidémie a considérablement ralenti ces dernières semaines, concentre désormais 46 % des 400.000 morts. Les Etats-Unis et le Canada (117.634 décès pour 2.015.118 cas) concentrent près de 30 % des décès mondiaux, l’Amérique latine et les Caraïbes plus de 15 %.

L’Asie totalisait dimanche 19.244 décès pour 679.662 cas, le Moyen-Orient 10.458 décès (475.484 cas), l’Afrique 5.057 décès (184.220 cas), et l’Océanie (131 décès, 8.640 cas).

Ce bilan a été réalisé à partir de données collectées par les bureaux de l’AFP auprès des autorités nationales compétentes et des informations de l’Organisation mondiale de la santé (OMS).