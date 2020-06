Une mobilisation mondiale. De Londres à Sydney, des milliers de personnes ont bravé ce samedi la pandémie de coronavirus pour en finir avec le racisme et les brutalités policières, une indignation mondiale sans précédent déclenchée par la mort du Noir américain George Floyd, asphyxié par un policier blanc fin mai à Minneapolis.

A Londres, faisant fi des consignes officielles de distanciation pour contrer la propagation du nouveau coronavirus, le visage recouvert d’un masque de protection pour certains, des centaines de manifestants se sont réunis devant le Parlement, brandissant des pancartes reprenant le slogan « Black Lives Matter ».

‘This is the scene, right now, in central London.



'Despite the rain, thousands are standing in solidarity with the family of George Floyd’⁰⁰#BlackLivesMatter protests are taking place throughout the UK today



More here: https://t.co/d2OpCxkMTo pic.twitter.com/oaTU6BZDuZ