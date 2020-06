Le retrait des troupes américaines d’Afghanistan va-t-il pouvoir se faire d’ici à l’année prochaine ? La réponse reste incertaine alors que les Etats-Unis ont mené de premières frappes aériennes contre les talibans depuis l’instauration fin mai d’un rare cessez-le-feu entre les insurgés et les forces afghanes. Les deux attaques aériennes ont été menées jeudi et vendredi dans deux provinces différentes, a déclaré Sonny Legget, porte-parole des forces américaines en Afghanistan.

USFOR-A conducted 2 airstrikes on June 4 to disrupt coord. TB attacks on ANDSF checkpoints, IAW the US-TB agrmt. We reiterate: All sides must reduce violence to allow the peace process to take hold. These were the 1st US airstrikes against TB since the start of the Eid ceasefire