LinkedIn dans la tourmente après des propos racistes, l’entreprise s’excuse

Une vidéoconférence organisée par LinkedIn sur le thème des inégalités raciales a dérapé, ce mercredi, selon le site américain The Verge. Au cours de la réunion, certains employés du groupe ont utilisé la fonction de commentaire anonyme du chat vidéo pour proférer des commentaires « épouvantables » dans la fenêtre de discussion.

Discussion sur les inégalités raciales

Ce meeting en ligne, ouvert aux employés de LinkedIn dans le monde entier, partait pourtant d’une bonne intention : il s’agissait d’aborder la question de la diversité au sein de l’entreprise, dans le but de mieux combattre les préjugés. Dans un rapport publié en 2019, l’entreprise révélait que seulement 3,5 % de ses employés étaient noirs, contre 47,5 % de blancs, 40,3 % d’Asiatiques et 5,9 % de Latinos.

Mais au cours de la réunion, certains employés du réseau social ont critiqué les efforts de l’entreprise pour diversifier ses effectifs. « En tant que non-minoritaire, toutes ces discussions me font me sentir coupable de ma couleur de peau. Je pense que je devrais laisser quelqu’un de moins qualifié occuper mon poste », a écrit l’un d’entre eux, sous couvert d’anonymat.

Commentaires « dérangeants et racistes »

« Les Noirs tuent les Noirs 50 fois plus que les Blancs ne tuent les Noirs », a déclaré un autre. Ces propos ont scandalisé les autres employés du groupe, qui les ont qualifiés de « dérangeants et racistes ». Dans un contexte de forte tension sociale, et alors que les manifestations contre les violences policières se multiplient aux Etats-Unis, le PDG de LinkedIn n’a eu d’autre choix que de présenter ses excuses.

« Nous ne sommes pas et ne serons pas une entreprise ou une plateforme où le racisme ou les discours haineux sont autorisés », a déclaré Ryan Roslansky, qui a remplacé Jeff Weiner au poste de PDG de LinkedIn en début de semaine. La société a précisé qu’elle ne permettrait plus de commentaires anonymes lors de telles réunions, à l’avenir.