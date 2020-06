LGBTPHOBIES Le mois juin est aussi connu sous le nom de « Mois de fiertés LGBT » et de nombreuses entreprises en profitent pour arborer des drapeaux arc-en-ciel

Une enseigne de la chaîne Décathlon. (illustration) — ALLILI MOURAD/SIPA

L’enseigne de sport française Decathlon était confrontée vendredi en Turquie à des appels au boycott mais aussi des témoignages de sympathie sur les réseaux sociaux, pour avoir publié des messages de soutien aux communautés LGBT (lesbiennes, gay, bisexuels ou bisexuelles et trans). Tout est parti d’un message partagé lundi sur Instagram et LinkedIn par Decathlon en Turquie. La marque y a publié son nom écrit aux couleurs de l’arc-en-ciel, symbole des communautés LGBT, avec le message suivant : « Toutes les couleurs sont les bienvenues à Decathlon. »

Cette initiative a provoqué des réactions virulentes et souvent homophobes de la part de nombreux internautes utilisant le mot-dièse « Decathlon boycott ». « Nous ne permettrons pas à Decathlon de sacraliser les LGBT. Personnellement, je vais boycotter Decathlon », a déclaré jeudi soir sur Twitter un internaute avec plus de 180.000 abonnés. Une éditorialiste proche du gouvernement de Recep Tayyip Erdogan, Hilal Kaplan, a elle aussi appelé au boycott.

« Decathlon n’est pas seul »

Mais d’autres internautes volaient au secours de la marque, en utilisant le mot-dièse « Decathlon n’est pas seul ». Face aux réactions hostiles, Decathlon a fait part jeudi de sa « surprise » et de sa « peine ». « Nous sommes contre toute forme de discrimination (…) Nous croyons au pouvoir unificateur du sport », a déclaré l’entreprise dans un communiqué. La Turquie est l’un des rares pays musulmans où l’homosexualité n’est pas réprimée par la loi. En revanche, l’homophobie et la transphobie y sont répandues et les associations LGBT font régulièrement état d’agressions.

La marche des fiertés d’Istanbul, qui rassemblait autrefois plusieurs milliers de personnes, est en outre interdite depuis plusieurs années. Decathlon, l’un des plus gros vendeurs d’équipements sportifs au monde, s’était déjà retrouvé au cœur d’une polémique l’an dernier, en France, après avoir voulu mettre en vente un « hijab de sport ». Devant les virulentes critiques émanant de presque tous les partis politiques, mais aussi les injures et les menaces, la marque avait fait marche arrière et décidé de ne pas commercialiser ce produit.