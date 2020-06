7h15 : La situation empire au Brésil…

Le Brésil vient encore de gagner une place dans le funeste classement des pays déplorant le plus de décès liés au nouveau coronavirus. Le dernier bilan du ministère de la Santé fait état de 34.021 décès et 614.941 cas confirmés, sachant que les chiffres officiels sont largement sous-estimés selon les spécialistes. Le Brésil passe ainsi devant l’Italie et devient le troisième pays le plus endeuillé au monde.

La société civile brésilienne se mobilise de plus en plus à travers des pétitions en ligne « en défense de la démocratie », en réponse aux demandes « d’intervention militaire » des partisans du président d’extrême droite Jair Bolsonaro.