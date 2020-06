Rudy Giuliani, le 19 décembre 2019 à Palm Beach aux Etats-Unis. — Saul MARTINEZ / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Rudy Giuliani est sorti de ses gonds à la télévision britannique. L’avocat personnel de Donald Trump s’est emporté ce jeudi contre l’animateur Piers Morgan, en défendant un tweet du président américain sur la mort de George Floyd.

L’animateur de l’émission matinale « Good Morning Britain » a voulu interroger l’avocat et ex-maire de New York sur un tweet du président publié le 29 mai, dans lequel Donald Trump avait déclaré « Quand le pillage commence, la fusillade commence ». Le tweet, ensuite censuré par Twitter pour apologie de la violence, s’inscrit dans le cadre des heurts entre manifestants et policiers qui ont éclaté dans plusieurs villes américaines, après le décès le 25 mai de l’Afro-américain George Floyd, 46 ans, asphyxié à Minneapolis par un policier blanc.

La discussion a tourné au vinaigre

« Vous l’interprétez de travers, vous l’interprétez délibérément de travers », s’est insurgé Rudy Giuliani, quand le présentateur a affirmé que le président américain n’aurait « jamais dû dire ça ».

Le présentateur a reproché à l’avocat d’être aveuglé par son soutien à son client. L’interview a alors dégénéré en virulente dispute et à l’échange d’attaques personnelles, Rudy Giuliani criant que le présentateur était un « menteur » aux propos « honteux », celui-ci accusant en retour son invité d’être devenu « complètement fou » et « violent ».

Les images de cette dispute enflammée ont ensuite fait rapidement le tour de la toile, les utilisateurs des réseaux sociaux s’amusant pour certains de voir l’avocat américain perdre son sang-froid. D’autres ont soutenu l’avocat de Donald Trump, loué pour avoir tenu tête à un présentateur réputé pour son agressivité.