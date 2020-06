Coronavirus EN DIRECT : L’Italie rouvre ses frontières aujourd’hui…

7 h 23 : L’Italie, c’est ouvert

L’Italie rouvre ses frontières aux touristes européens mercredi, un mois après la reprise progressive de l’activité dans le pays qui espère à l’approche de l’été sauver son industrie touristique, secteur clé de son économie sapé par la pandémie. Les gondoles peuvent voguer sur les canaux de Venise, les amoureux jouer les « Roméo et Juliette » sur le balcon de Vérone et, depuis lundi, le Colisée de Rome ou les Musées du Vatican accueillent à nouveau les visiteurs.

Mais les sites touristiques, comme les hôteliers et les restaurateurs, craignent que les touristes ne soient pas cette année au rendez-vous de l’Italie, l’un des pays d’Europe les plus touchés par la pandémie où le nouveau coronavirus a fait plus de 33.500 morts, avec la Lombardie (nord) comme épicentre européen de l’épidémie. Le gouvernement autorise aussi ce mercredi 3 juin la libre circulation entre les régions, mais les interdictions de grands rassemblements et l’obligation du port du masque dans les lieux clos et dans les transports publics demeurent.