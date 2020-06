Un avion d'Air France. (illustration) — RETMEN/SIPA

Port du masque, contrôles de température ou accès aux toilettes : l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) a publié lundi une série de recommandations sanitaires à destination du transport aérien pour relancer ce secteur durement touché par le coronavirus.

Les recommandations se veulent un « cadre » visant la sécurité autant des passagers que des personnels, dans les aéroports comme à bord des avions. Le voyageur devrait présenter, à son arrivée à l’aéroport, une déclaration de santé et subir un premier contrôle de température, propose l’OACI. L’enregistrement en ligne avant d’arriver à l’aéroport est préconisé et les passagers sont priés de voyager aussi léger que possible, avec un petit bagage à main. Journaux et magazines ne seront plus les bienvenus à bord, et les ventes en duty-free limitées.

Masque à l’aéroport et pendant tout le trajet

Les cartes d’embarquement sur téléphone mobile doivent être privilégiées, de même que plus généralement toutes les technologies « sans contact » (reconnaissance faciale ou oculaire) dans les aéroports. De même, l’accès au terminal devrait être limité aux voyageurs, à leurs accompagnants pour les personnes handicapées par exemple, et au personnel.

Face au trou d’air du secteur aérien, comment l’Etat compte-il aider la filière aéronautique pour éviter le crash ? https://t.co/KdFA4VfEfy via @20minutesEco pic.twitter.com/Wh7q9YBTKa — 20minutesEco (@20minutesEco) May 28, 2020

Le port du masque ou d’un couvre visage doit être obligatoire à l’intérieur du terminal, où une distance physique d’au moins un mètre doit être respectée, ainsi qu’à bord des appareils. Les employés de l’aéroport devront eux aussi être munis d’équipements de protection pouvant inclure des visières, des gants ou des masques médicaux. Une fois à l’intérieur de l’avion, les passagers doivent garder leur masque et se déplacer le moins possible pendant le vol, en évitant les files d’attente vers les toilettes pour ne pas risquer de contaminer les autres passagers. Les passagers devraient se voir affecter une cabine de toilettes en fonction de leur emplacement dans l’avion.

L’OACI ne préconise pas un siège sur deux

Sur l’une des mesures les plus attendues, l’OACI ne préconise pas de neutraliser un siège sur deux pour assurer la distanciation physique, un système dénoncé par l’industrie. L’organisation demande toutefois que les voyageurs soient aussi éloignés les uns des autres que possible, en fonction du taux d’occupation de l’avion. Elle préconise également que la nourriture à bord soit pré-emballée et que l’avion soit désinfecté régulièrement.

L’OACI estime que la pandémie de coronavirus pourrait réduire de 1,5 milliard le nombre de passagers d’ici la fin de l’année. Les compagnies pourraient perdre plus de 314 milliards de dollars (282 milliards d’euros) en 2020, selon l’agence.