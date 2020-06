Deux policiers blancs qui arrêtent un homme noir et lui passent les menottes avant de le libérer, quelques minutes plus tard. Ces images ont rencontré un large écho sur les réseaux sociaux, alors que l’Amérique a connu une nouvelle journée de manifestations après la mort de George Floyd à Minneapolis, le 25 mai. Contrairement à ce qu’affirment de nombreux internautes, l’homme interpellé par erreur n’est pas un agent du FBI.

Sur ces images, filmées en 2019, on voit un homme noir être arrêté par deux policiers blancs américains. L’homme est finalement relâché après que les policiers se sont aperçus qu’ils n’ont pas arrêté le suspect qu’ils recherchent.

Ces policiers ont tenté de l'arrêter sans aucunes raison mais au final ils ont vu que c'est un FBI agent. Et c'est lui qui a ensuite vérifié leurs identités. Un vrai retournement de situation pour ces con. La honte pour eux. pic.twitter.com/ocxzXjmx74

Police accidentally arrested an FBI agent after racially profiling him. pic.twitter.com/rIC69ppSCt