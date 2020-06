Coronavirus EN DIRECT : Le gouvernement annonce le report des soldes d’été au 15 juillet…

Bonjour à tous ! C’est mardi et c’est surtout l’heure de se trouver une belle terrasse au soleil pour s’offrir un plat et une bonne petite mousse ! Vous vous souvenez, on faisait souvent ça dans le « monde d’avant »… A partir d’aujourd’hui, c’est de nouveau possible avec la réouverture des cafés, restaurants et bars en zone verte, et celle des terrasses en Ile-de-France, Guyane et à Mayotte. Mais attention, ce n’est pas une raison pour oublier notre live pour connaître les derniers développements de l’épidémie.​

