Coronavirus: Le Brésil, fortement touché par l'épidémie, entame son déconfinement à la carte

10h27 : Qu’est-ce qui change à partir de demain dans les zones vertes ?

Pour toutes les zones vertes, la vie va pouvoir reprendre presque comme avant dès demain. Les restaurants, bars et cafés pourront rouvrir en respectant certaines règles (capacité maximale de 10 personnes par table, port du masque obligatoire pour l’ensemble du personnel en salle et en cuisine et pour les clients quand ils se déplacent et distance minimale d’un mètre entre les tables). Les parcs et jardins vont aussi rouvrir à compter du 2 juin, tout comme les plages, lacs et plans d’eau du reste du pays. Les déplacements ne seront plus limités à 100 kilomètres et l’ensemble des lycées généraux, technologiques et professionnels rouvriront aussi tout comme les musées, monuments et salles de spectacle.

Pour retrouver en détail toutes les mesures annoncées par Edouard Philippe, c’est ici.