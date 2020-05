Coronavirus EN DIRECT : Les parcs urbains, notamment à Paris, rouvrent ce matin…

9 h 19 : Camping Paradis

Accès limité à la piscine, nettoyage renforcé, animations repensées : les campings français doivent jongler entre une application stricte des protocoles sanitaires et le maintien de l’esprit de convivialité propre à ce mode de vacances, qui devrait encore séduire cet été malgré le contexte. Le Premier ministre Edouard Philippe a annoncé jeudi que les campings pourraient rouvrir le 2 juin dans les zones vertes, et le 22 juin en zones « orange », où la vigilance reste de mise face au Covid-19.

« Depuis cette annonce, les réservations explosent : les gens appellent et concrétisent, ils étaient prêts, il leur fallait juste une date, et aussi et surtout l’assurance que les piscines des campings pourraient rouvrir », résume à l’AFP Nicolas Dayot, président de la Fédération de l’Hôtellerie de plein air (FNHPA). Avec 8.000 sites – dont moins de 1 % en zone « orange » –, le camping est le premier mode d’hébergement en été dans l’Hexagone, avec 129 millions de nuitées enregistrées l’an dernier et deux tiers de clients français.