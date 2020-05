Pas dit qu’elle fasse une chanson sur Donald Trump comme Les Wampas sur Jacques Chirac. Mais Taylor Swift n’a pas hésité à critiquer le président américain après un tweet de jeudi où Donald Trump semblait menacer les manifestants de Minneapolis​ de l’usage de la force armée.

« Après avoir attisé le feu de la suprématie blanche et du racisme depuis le début de votre mandat, vous avez le culot de jouer l’autorité morale avant de menacer [de l’usage] de la violence », a écrit l’artiste de 30 ans sur son compte Twitter. « Nous allons voter pour vous chasser en novembre », a-t-elle dit.

After stoking the fires of white supremacy and racism your entire presidency, you have the nerve to feign moral superiority before threatening violence? ‘When the looting starts the shooting starts’??? We will vote you out in November. @realdonaldtrump