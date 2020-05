Coronavirus EN DIRECT Le gouvernement annoncera à 17 h les mesures pour la suite du déconfinement… 100.000 morts du Covid-19 aux Etats-Unis…

7h30 : L'acte 2 du déconfinement

Les bars et restaurants pourront-ils ouvrir ? Et les parcs ? Edouard Philippe et son gouvernement présentent l'acte 2 du déconfinement ce jeudi avec des assouplissements attendus à partir du 2 juin, au vu d'une situation sanitaire encourageante.

Les mesures seront tranchées jeudi matin en Conseil de Défense, après un premier déverrouillage le 11 mai, avec en ligne de mire la relance de l'activité économique. Le tout sera présenté à 17h par Edouard Philippe et plusieurs ministres.