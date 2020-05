Dans leur combinaison blanche et grise façon « Odyssée de l’espace », Bob Behnken et Doug Hurley sont les premiers astronautes américains à partir pour l’ISS depuis les Etats-Unis, depuis 2011. Un parcours logique pour ces deux pilotes et astronautes chevronnés, recrutés à la Nasa la même année, et mariés à des astronautes.

Les deux ont l’allure traditionnelle des hommes de la Nasa : la coupe de cheveux militaire, le verbe court et précis, jamais l’air pressé. Souriants, raisonnables, compétents, fiables : la marque de fabrique des astronautes. Ils se sont rencontrés en 2000 au début de leur formation à l’agence spatiale, et sont devenus depuis meilleurs amis, a raconté Doug Hurley, 53 ans.

I’ve often said that our astronauts are the best America has to offer. @AstroBehnken and @Astro_Doug are truly the best of us. Godspeed tomorrow. #LaunchAmerica pic.twitter.com/ebrIx440QK