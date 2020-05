Donald Trump, le 21 mai 2020 à Washington. — MANDEL NGAN / AFP

Nouveau coup d’éclat de Donald Trump sur son réseau social préféré. Ce mercredi, le locataire de la Maison-Blanche a menacé ce mercredi de « réglementer » ou de « fermer » (au choix) des plateformes de réseaux sociaux. Le président américain réagissait au signalement par Twitter de deux de ses messages estampillés « trompeurs ».

« Les républicains ont le sentiment que les plateformes de réseaux sociaux censurent totalement les voix conservatrices. Nous allons les réglementer sévèrement, ou les fermer, pour empêcher qu’une telle chose se produise », a tweeté Donald Trump. Souvent accusé de laxisme dans son traitement des propos tenus par des dirigeants, Twitter a signalé pour la première fois mardi des messages du président, en ajoutant la mention : « Vérifiez les faits ».

....happen again. Just like we can’t let large scale Mail-In Ballots take root in our Country. It would be a free for all on cheating, forgery and the theft of Ballots. Whoever cheated the most would win. Likewise, Social Media. Clean up your act, NOW!!!! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 27, 2020

Des infos trompeuses sur le vote par correspondance

Il s’agissait de tweets du milliardaire affirmant que le vote par correspondance était forcément « frauduleux ». « Ces tweets contiennent des informations potentiellement trompeuses sur le processus de vote et ont été signalés pour fournir du contexte additionnel sur le vote par correspondance », a justifié un porte-parole de la plateforme interrogé par l’AFP. « Twitter étouffe la LIBERTE D’EXPRESSION », avait réagi Donald Trump, dont le compte a plus de 80 millions d’abonnés.

Revenant à l’attaque sur ce sujet le président a écrit mercredi matin : « Nous ne pouvons pas laisser le vote par correspondance s’enraciner dans notre pays. Cela représenterait un blanc-seing pour la fraude, la contrefaçon et le vol des votes. » « Celui qui frauderait le mieux pourrait gagner. De même, pour les réseaux sociaux. Reprenez-vous, MAINTENANT !!!!», a ajouté le président dans une série de tweets matinaux.

There is NO WAY (ZERO!) that Mail-In Ballots will be anything less than substantially fraudulent. Mail boxes will be robbed, ballots will be forged & even illegally printed out & fraudulently signed. The Governor of California is sending Ballots to millions of people, anyone..... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 26, 2020

Donald Trump a aussi accusé le réseau social d’avoir interféré dans la campagne présidentielle de 2016. « Nous avons vu ce qu’ils ont essayé de faire, et qui a été un échec, en 2016. Nous ne pouvons pas laisser qu’une version plus sophistiquée de ça se produise encore une fois », a-t-il asséné.

Une histoire (non vérifiée) d’assassinat

La désinformation est considérée comme particulièrement cruciale par Facebook et les autres plateformes depuis les tentatives de manipulation de l’élection présidentielle américaine et du référendum sur le Brexit, en 2016.

Twitter n’a toutefois pas agi contre d’autres messages au vitriol de Donald Trump publiés mardi, dans lesquels il relaie une théorie du complot infamante contre le présentateur de la chaîne câblée MSNBC Joe Scarborough. Ancien homme politique, Scarborough fut l’ami de Donald Trump avant de le critiquer ouvertement à l’antenne.

Plusieurs sites et blogs ont alimenté l’idée selon laquelle Scarborough, alors élu républicain, aurait assassiné son assistante parlementaire Lori Klausutis en 2011, sans aucun élément tangible à l’appui. Le président a de nouveau fait allusion à cette théorie mercredi matin. « Joe Scarborough le Psycho est ébranlé, non seulement par son taux d’audience médiocre mais par toutes les choses et les faits qui refont surface sur Internet à propos de la relance d’une affaire non élucidée. Il sait ce qui se passe ! », a affirmé Donald Trump.

Ce n’est pas la première fois que Donald Trump relaie de fausses informations : il avait été l’un des premiers à colporter une rumeur assurant que Barack Obama était né au Kenya et que son élection était donc illégitime.