Un sacré coup de pédale. En Inde, une adolescente a été repérée par les médias locaux et même l’équipe nationale de cyclisme après son périple à travers le pays. Avec l’arrivée du coronavirus, Jyoti Kumari, 15 ans et son père, un conducteur de pousse-pousse, ont été contraints comme des millions de travailleurs migrants de quitter par leurs propres moyens les grandes villes pour retourner dans leurs villages.

Mais l'homme, en plus d’être ruiné à cause du confinement imposé par le gouvernement en mars, est blessé. C’est donc sa fille qui l’a transporté à vélo avec leurs possessions sur le porte-bagages, de Gurugram, près de New Dehli, à leur village de l’Etat de Bihar. Un périple de 1.200 kilomètres réalisé en sept jours. Le difficile voyage du père et de la fille, juchés sur un vélo d’occasion acheté avec leurs derniers billets, a défrayé la chronique en Inde.

A Bihar girl cycled over 1200 km, from Gurugram to Darbhanga, carrying her injured father. Cycling Federation of India has offered her a trial. Jyoti Kumari said that she will give the trial after a month as she is exhausted from the long journey.



