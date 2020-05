Le conseiller spécial de Boris Johnson Dominic Cummings à Londres le 24 mai 2020. — Alberto Pezzali/AP/SIPA

Circulez, il n’y a rien à voir. Malgré la déferlante d’indignation et d’appels – y compris dans les rangs de sa majorité conservatrice – pour exiger le départ de son conseiller spécial Dominic Cummings, accusé d’avoir violé les règles du confinement, Boris Johnson l’assure : son conseiller a agi de « façon responsable, légale, et avec honnêteté ».

Dominic Cummings, 48 ans, cerveau de la campagne du référendum de 2016 qui a abouti au Brexit, est au cœur d’une tempête politique depuis que deux journaux ont révélé vendredi soir qu’il s’était rendu fin mars avec sa femme et leur fils chez ses parents à Durham (400 km au nord-est de Londres), alors qu’il craignait d’être atteint du Covid-19.

« Parfaitement compréhensible »

« Ce qu’ils ont fait est parfaitement compréhensible », a déclaré ce dimanche le Premier ministre, venu assurer personnellement la conférence de presse quotidienne de Downing Street au sujet de la pandémie.

Selon les services du Premier ministre, Dominic Cummings avait fait ce voyage car il avait besoin d’aide pour la garde de son fils, alors que sa femme était malade, et la famille a séjourné dans un bâtiment séparé de la propriété.

Des allégations « manifestement fausses »

La polémique a redoublé quand The Observer, édition dominicale du Guardian, et le Sunday Mirror, à l’origine des premières révélations, ont affirmé que Dominic Cummings avait également été vu à Durham le 19 avril, cinq jours après son retour à Londres pour se remettre au travail après sa guérison.

Mais Boris Johnson a écarté ces nouvelles accusations, estimant que nombre des allégations relayées dans la presse étaient « manifestement fausses ».

Interrogé ce dimanche par des journalistes devant son domicile londonien, le conseiller spécial a nié s’être de nouveau rendu à Durham en avril.

« Une insulte aux sacrifices faits par le peuple britannique ».

« C’était un test pour le Premier ministre et il a échoué », a réagi le chef de l’opposition travailliste Keir Starmer, pour qui l’absence de sanction est « une insulte aux sacrifices faits par le peuple britannique ».

Boris Johnson avait choisi ce dimanche agité pour confirmer la réouverture partielle des écoles primaires au 1er juin, un sujet qui fait lui aussi polémique alors que le Premier ministre est déjà vivement critiqué sur sa gestion de la crise du coronavirus.

Le Royaume-Uni est en effet le deuxième pays dans le monde le plus durement touché par la pandémie avec 36.793 morts --plus de 41.000 en incluant les cas non confirmés.

Un conseiller « certainement pas indispensable »

L’affaire Cummings a également ému dans les rangs du parti conservateur de Boris Johnson, où le puissant conseiller, qui n’est pas membre du parti, compte de nombreux ennemis.

Steve Baker, député influent et partisan acharné du Brexit, a estimé que Dominic Cummings devait partir. « Il n’est certainement pas indispensable », a déclaré Steve Baker sur la chaîne d’information Sky News.

Etrillant un Dominic Cummings qui « a l’habitude de croire que les règles ne s’appliquent pas à lui », le député Damian Collins a quant à lui estimé sur Twitter que le gouvernement se porterait mieux « sans lui ».

« Des millions de gens ont mis leurs vies entre parenthèses, ont fait des sacrifices énormes pour obéir aux règles pendant cette période », a souligné une responsable du Parti travailliste, Sarah Jones. « Nous avons vu les cœurs brisés de gens qui n’ont pas pu assister aux obsèques de ceux qu’ils aiment », a-t-elle dénoncé sur Sky News.

Tweet véhément supprimé

Dans la foulée de l’intervention de Boris Johnson, un tweet véhément a surgi du compte de l’administration : « Arrogant et grossier. Pouvez-vous imaginer d’avoir à travailler avec ces tordeurs de vérité ? » Rapidement supprimé, le message va faire l’objet d’une enquête, a annoncé le compte Twitter du gouvernement.

Tweet from the UK Civil Service. Posted and deleted within 10 minutes. pic.twitter.com/IqSmeiJqoK — Lloyd🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 (@LloydCymru) May 24, 2020

Avant cette affaire, le Royaume-Uni a connu deux démissions retentissantes pour non-respect du confinement en vigueur depuis le 23 mars. Un influent conseiller scientifique du gouvernement, le Pr Neil Ferguson, avait démissionné après avoir reçu chez lui une femme, présentée comme sa maîtresse.

Début avril, la cheffe des services sanitaires écossais, Catherine Calderwood, a quitté son poste après avoir reconnu s’être rendue à deux reprises dans sa résidence secondaire.