Coronavirus EN DIRECT : Les messes reprennent aujourd’hui en France après plus de deux mois d’arrêt…

8 h 25 : Top à la messe !

Après plus de deux mois d’arrêt, les cérémonies religieuses ont pu reprendre dès samedi, de manière très encadrée. Un décret publié au Journal officiel samedi, et immédiatement entré en vigueur, autorise la reprise sous conditions des offices avec du public, une mesure ordonnée au gouvernement par le Conseil d’Etat. Curés, pasteurs, rabbins, imams doivent notamment s’assurer que les fidèles respectent la distanciation physique, portent un masque et se désinfectent les mains.

« Chaque évêque avec ses prêtres va déterminer les lieux où ça peut reprendre, prudemment et progressivement : aujourd’hui, demain, et pendant toute la semaine jusqu’à la Pentecôte », dimanche 31 mai, a souligné samedi Thierry Magnin, porte-parole de la Conférence des évêques de France (catholiques). Si la mesure a été bien accueillie dans les paroisses catholiques, les autres cultes recommandent la prudence. Les autorités musulmanes ont appelé les fidèles à faire chez eux la prière de l’Aïd el-Fitr, marquant dimanche la fin du ramadan et qui est traditionnellement l’occasion de repas de fête en famille, de visites rendues à ses proches et d’échanges de cadeaux.