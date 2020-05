L’ancienne gloire des New York KnicksPatrick Ewing, 57 ans, a annoncé vendredi sur Twitter avoir été testé positif au Covid-19, et a été hospitalisé. « Ce virus est grave et ne doit pas être pris à la légère », a déclaré Ewing, actuel entraîneur de l’équipe universitaire de Georgetown. « Je veux encourager tout le monde à être prudent ».

« Maintenant plus que jamais, je tiens à remercier les personnels soignants et tous ceux qui sont en première ligne. Ça va aller et nous nous en sortirons tous », a-t-il ajouté.

I want to share that I have tested positive for COVID-19. This virus is serious and should not be taken lightly. I want to encourage everyone to stay safe and take care of yourselves and your loved ones. pic.twitter.com/a2fMuhIZyG