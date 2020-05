Dominic Cummings, conseiller du Premier ministre britannique Boris Johnson, aurait quitté Londres en mars en plein confinement. (Illustration) — AFP

La presse britannique et l'opposition fustigent le comportement de l’un des principaux conseillers de Boris Johnson. Dominic Cummings, proche du Premier ministre britannique a été surpris pendant le confinement quittant son domicile londonien pour s’installer chez ses parents à Durham, dans le Nord-Est de l’Angleterre, ont affirmé les quotidiens Daily Mirror et The Guardian. De plus, il présentait les symptômes du Covid-19.

L’opposition a demandé une explication. « Le peuple britannique ne s’attend pas à ce qu’il y ait une loi pour lui et une autre loi pour Dominic Cummings », a déclaré un porte-parole du Parti travailliste. Ed Davey, dirigeant des Libéraux démocrates, a pour sa part estimé que Dominic Cummings « devra démissionner » si les faits sont confirmés. Pour le chef de file des indépendantistes écossais au Parlement de Westminster, Ian Blackford, « il doit démissionner ou être renvoyé ».

Cummings a agi car il avait besoin d'aide pour la garde de son fils

La police à Durham a confirmé avoir été informée le 31 mars que quelqu’un était arrivé de Londres. Dominic Cummings a été vu chez ses parents avec un enfant, qui semble être son fils, ont ajouté les deux journaux.

A cette date, le gouvernement de Boris Johnson demandait à la population de ne sortir que pour subvenir à ses besoins essentiels et exigeait de ceux qui présentaient des symptômes de ne pas sortir de chez eux.

Contestant toute violation des règles, un porte-parole de Downing Street a affirmé que le conseiller avait agi ainsi car il avait besoin d’aide pour la garde de son fils et qu’il a séjourné dans un bâtiment séparé de la propriété. Selon cette source, sa sœur laissait les courses à l’extérieur pour la famille.