Un test pour le Covid-19 à Manaus au Brésil. — Fotoarena/Sipa USA/SIPA

Le nouveau coronavirus poursuit son inexorable avancée en Amérique latine, devenue à son tour épicentre de la pandémie, en particulier au Brésil qui est désormais le deuxième au niveau mondial en nombre de cas derrière les Etats-Unis. Le ministère brésilien de la Santé a de nouveau annoncé vendredi que plus de 1.000 personnes avaient succombé au Covid-19 en vingt-quatre heures. C'est la troisième journée sur quatre que cela se produit.

Le nombre total de décès atteint 21.048 ce qui place le Brésil en sixième position au niveau mondial. Mais il s’est tristement hissé au deuxième rang en termes de cas avec un total de 330.890 contaminations dont 20.803 au cours des 24 dernières heures. Auparavant, la Russie était deuxième (326.488 cas) devant les Etats-Unis (1,6 million). L’Amérique du Sud est « un nouvel épicentre », a estimé vendredi l’Organisation mondiale de la santé.

Confinement jusqu’au 30 juin au Pérou

« Nous voyons le nombre de cas augmenter dans de nombreux pays sud-américains […] mais clairement le plus affecté à ce stade est le Brésil », a déclaré Michael Ryan, responsable des situations d’urgence de l’OMS. Autre pays peinant à endiguer le coronavirus, le Pérou. Le président Martin Vizcarra a prolongé vendredi le confinement jusqu’au 30 juin. Il est en vigueur depuis le 16 mars.

« L’isolement social obligatoire » se poursuivra également jusqu’à cette date à cause des « graves circonstances qui affectent la vie de la nation en raison du Covid-19 », a-t-il ajouté. Le pays déplore plus de 3.100 morts et plus de 110.000 cas de contamination depuis le 6 mars.

Avec des chiffres sans doute très sous-évalués, la pandémie a officiellement touché plus de 5,1 millions de personnes dans le monde. Elle a fait au moins 335.538 morts depuis son apparition en décembre en Chine, d’après un bilan établi par l’AFP à partir de sources officielles vendredi à 19 h 00 GMT.