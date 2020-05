Cela tourne à la partie de cache-cache. Alors qu’il refuse de porter un masque en public, estimant que cela « n’enverrait pas le bon message », Donald Trump a assuré qu’il en avait mis un lors d’une partie de sa visite d’une usine Ford dans le Michigan, jeudi. Mais pas question de le faire devant les caméras. « Je ne voulais pas donner aux journalistes le plaisir de le voir », a ironisé le président américain, qui a hâte de tourner la page du coronavirus.

Reporter: Mr. President, why did you decide not to wear a mask?



Trump: "Well, I did. I had one on before. I wore one in this back area. But I didn't want to give the press the pleasure of seeing it." pic.twitter.com/KMLZQEFTA4