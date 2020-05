Il n’a pas envie de faire de la visio. Donald Trump veut finalement organiser un sommet du G7 en juin, y voyant le « symbole formidable » d’un début de retour à la normale. Après avoir annoncé mi-mars que la rencontre aurait lieu cette année à distance en raison du coronavirus, le président américain a évoqué mercredi la possibilité de retrouvailles à Camp David, lieu chargé en symboles.

A moins de six mois de l’élection présidentielle, le milliardaire républicain insiste sur la nécessité d’une réouverture aussi rapide que possible de l’économie et promet inlassablement une année 2021 « incroyable ».

Now that our Country is “Transitioning back to Greatness”, I am considering rescheduling the G-7, on the same or similar date, in Washington, D.C., at the legendary Camp David. The other members are also beginning their COMEBACK. It would be a great sign to all - normalization!