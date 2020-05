Illustration: Des hommes soupçonnés d'affiliation au groupe Etat Islamique (EI) dans la prison d'Hasakeh, en Syrie, le 26 octobre 2019. — FADEL SENNA / AFP

Elles étaient sous le contrôle des Kurdes de Syrie, a indiqué ce mercredi le Centre d’analyse du terrorisme (CAT). 13 djihadistes françaises détenues dans des prisons syriennes se sont évadées, dont la compagne d’ Amédy Coulibaly, l’un des auteurs des attentats de janvier 2015 en France.

« A ce jour, 13 femmes djihadistes françaises qui étaient détenues dans des camps sous le contrôle des Kurdes de Syrie (principalement al-Hol et Aïn Issa) sont présumées en fuite, notamment Hayat Boumedienne, soit 10 % des Françaises détenues en Syrie », a indiqué Jean-Charles Brisard, un des co-fondateurs du think-tank CAT basé à Paris.

Risque de dispersion de djihadistes

« Ces éléments confirment l’incapacité des autorités locales à garantir la détention des djihadistes étrangers, que ce soit dans les prisons ou dans les camps, dans lesquels se produisent régulièrement des mutineries et des tentatives d’évasion », a encore estimé M. Brisard. « Le principal risque est celui de la dispersion de djihadistes, qui pourraient soit renforcer les rangs d’organisations djihadistes en Syrie ou en Irak, soit tenter de rejoindre une autre terre de djihad, soit pour certains revenir clandestinement en Europe pour y commettre des attentats ».

Hayat Boumedienne, compagne d’Amédy Coulibaly, l’un des auteurs des attentats de janvier 2015 en France, est visée par une nouvelle enquête ouverte fin avril à Paris pour association de malfaiteurs terroristes criminelle. Déjà renvoyée aux assises dans l’enquête sur les attentats contre Charlie Hebdo, une policière de Montrouge (sud de Paris) et l’Hyper Cacher, elle avait précédemment été donnée pour morte par l’épouse du djihadiste français Jean-Michel Clain en mars 2019.

Plaidoirie pour le rapatriement

Mais une femme qui a témoigné auprès de la justice française avait rapporté que Hayat Boumedienne était bien en vie en octobre 2019 et qu’elle se serait échappée du camp d’Al-Hol, où elles étaient toutes les deux retenues, avait indiqué la semaine la télévision publique France 2.

Le CAT plaide, comme d’autres organisations et experts du terrorisme en France, pour le rapatriement en France des djihadistes détenus dans les camps kurdes et leurs familles. « C’est vraiment la meilleure option pour notre sécurité et l’avancée des enquêtes », a estimé Jean-Charles Brisard, selon qui parmi ces 13 femmes figurent des personnalités importantes. « Certaines ont été mariées à des djihadistes très connus, d’autres ont fait de la propagande et sont apparues dans les revues de l’organisation Etat islamique », a-t-il expliqué.