Donald Trump contre Pékin, épisode 67. Le président américain a de nouveau attaqué la Chine ce mercredi, estimant que son « incompétence » face au coronavirus avait provoqué une « tuerie de masse mondiale ».

« Un cinglé en Chine vient de publier un communiqué accusant tout le monde à l’exception de la Chine pour le virus qui a tué des centaines de milliers de personnes », a commenté Donald Trump sur son canal de communication préféré, Twitter. Et d’ajouter : « Merci d’expliquer à cet abruti [dont il n’a pas précisé de qui il s’agit] que c’est "l’incompétence de la Chine", et rien d’autre, qui a provoqué cette tuerie de masse mondiale ! ».

Some wacko in China just released a statement blaming everybody other than China for the Virus which has now killed hundreds of thousands of people. Please explain to this dope that it was the “incompetence of China”, and nothing else, that did this mass Worldwide killing !