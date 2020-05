Singapour (image d'illustration). — Roslan RAHMAN / AFP

Un homme a été condamné à la peine de mort via l’application de vidéoconférence Zoom à Singapour. Une première pour le pays, vivement critiqué par les défenseurs des droits humains.

Le trafiquant de drogue malaisien Punithan Genasan a été condamné vendredi à la mort par pendaison au cours d’une audience organisée à distance en période de coronavirus, ont annoncé les autorités judiciaires de la cité-Etat. La Cour suprême a indiqué que l’audience avait été organisée à distance « pour la sécurité de tous ceux impliqués dans la procédure ».

Le droit de « voir l’accusation »

L’homme âgé de 37 ans a été jugé coupable d’avoir vendu au moins 28,5 grammes d’héroïne, un crime passible de la peine de mort selon la stricte législation anti-drogues singapourienne. C’est la première fois que la peine capitale est prononcée au cours d’une audience à distance, a souligné la Cour suprême.

L’organisation Human Rights Watch a estimé que cette technologie n’était absolument pas appropriée pour prononcer une telle sentence. « La peine de mort est par essence cruelle et inhumaine, et c’est encore pire quand Singapour utilise une technologie comme Zoom pour condamner un homme à mort », a souligné le directeur adjoint de l’organisation pour l’Asie, Phil Robertson. « C’est incroyable que le parquet et le tribunal soient aussi insensibles et qu’ils ne comprennent pas qu’un homme menacé de la peine de mort a le droit de comparaître devant la cour pour voir l’accusation », a-t-il poursuivi, interrogé par l’AFP.

La cité-Etat avait bien réussi dans un premier temps à contenir la propagation du virus mais elle fait face actuellement à une deuxième vague de contaminations. Singapour a enregistré plus de 29.000 cas de contamination mais réussi à limiter le nombre de morts du coronavirus à 22.