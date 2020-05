Coronavirus EN DIRECT : Une trentaine de maires demandent la tenue du second tour des municipales dès la fin juin…

8 h 39 : Audace

C’est aujourd’hui la Journée mondiale contre l’homophobie et la transphobie (IDAHOT) et, en Pologne, un couple d’homme a décidé de créer des masques aux couleurs du drapeau arc-en-ciel. Audacieux dans un pays désormais connu pour ses zones décrétées « anti-LGBT » ou « sans-LGBT ».

Gay couple Dawid and Jakub are fighting prejudice - and #coronavirus - with rainbow masks in Poland. #IDAHOBIT #IDAHOBIT2020 pic.twitter.com/8Xv2RdGl5G