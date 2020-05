Coronavirus EN DIRECT : L’Italie rouvre ses frontières (sans quarantaine) aux ressortissants de l’Union européenne dès le 3 juin…

8 h 33 : On déconfine aussi en Côte d’Ivoire

Les Abidjanais étaient de retour vendredi soir dans leurs chers « maquis », ces bars-restaurants populaires emblématiques de la capitale économique ivoirienne, rouverts après presque deux mois de fermeture pour cause de coronavirus, mais l’affluence restait modérée.

« Je suis trop contente ! On se défoule, on se relaxe, on en avait besoin ! » s’exclame Estelle Lebehi, une cliente du maquis Chez Gnawa, un vaste établissement de Yopougon, la grande commune populaire d’Abidjan, cœur battant de sa vie nocturne réputée. Cette jeune conseillère de clientèle est sortie « entre filles » avec une demi-douzaine d’amies. A leur table, une bassine remplie de bières fraîches.

Mais malgré le DJ au taquet et la musique à fond, l’ambiance était beaucoup plus calme que d’habitude, c’est-à-dire avant la crise du coronavirus qui a conduit l’Etat ivoirien à décréter un couvre-feu et fermer tous les maquis à la mi-mars. Le gouvernement estimant l’épidémie contenue – 2.017 cas dont 24 décès vendredi – il a finalement levé les mesures de restriction. On comptait une centaine de clients seulement chez Gnawa, alors que ce grand établissement semi-couvert peut en accueillir jusqu’à 700.