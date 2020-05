Coronavirus EN DIRECT : Le Conseil des ministres doit faire un premier bilan du déconfinement dès ce matin…

7 h 52 : 8.700 contributions

« Santé, sobriété, solidarité et souveraineté » : une soixantaine de parlementaires à la fibre écologique et sociale, dont certains membres de la majorité, ont dévoilé mercredi matin leurs trente propositions pour « le jour d’après » la crise sanitaire du coronavirus. Emmenés par les députés ex-LREM Paula Forteza et Matthieu Orphelin -proche de Nicolas Hulot- ainsi que par le « marcheur » de l’aile gauche Aurélien Taché, ces parlementaires disent avoir reçu 8.700 contributions sur leur plateforme collaborative en ligne « Le jour d’après », lancée début avril.

En matière de « santé », ils proposent notamment dans leur communiqué une revalorisation des rémunérations des soignants de « 200 euros par mois », ainsi que l’ouverture de « 200.000 postes supplémentaires en trois ans » dans les Ehpad et les services d’aide à domicile. Pour la « sobriété », les parlementaires réclament un « grand plan de rénovation énergétique des logements », veulent « taxer les emballages inutiles et non recyclables » ou « consigner le verre ».