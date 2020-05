Le docteur Anthony Fauci a répondu aux questions des élus américains sur le coronavirus, le 12 mai 2020. — US Senate TV via CNP/Newscom/SIPA

Les démocrates voulaient l’entendre sans Donald Trump. Semi-confiné dans son bureau, l’immunologiste Anthony Fauci, figure centrale de la cellule de crise de la Maison Blanche sur le coronavirus, a répondu aux questions des élus, mardi. Et il les a mis en garde contre les conséquences « très graves » d’un redémarrage de l’économie trop rapide, pourtant encouragé par par le président américain.

Conseiller du président américain sur la crise du Covid-19, il a d’autre part averti que le bilan aux Etats-Unis, pays le plus touché par la pandémie, était « probablement plus élevé » que les plus de 80.000 morts officiels, notamment à cause des cas non recensés de personnes décédées chez elles.

Très attendue, son audition, par visioconférence au Sénat américain, a contrasté avec le discours de la Maison Blanche qui concentre depuis des jours son message optimiste sur la nécessité de relancer l’économie du pays, ravagée par la crise du coronavirus.

« Pas de relation conflictuelle » avec Trump

« Notre capacité de tests est la meilleure du monde, de loin », a encore défendu le président Trump sur Twitter mardi. « Les chiffres baissent dans la plupart des régions de notre pays, qui veut rouvrir et redémarrer. C’est ce qui est en train de se passer, en toute sécurité ! »

Interrogé sur son discours en décalage avec celui du président, Anthony Fauci a rejeté toute « confrontation ». « Je donne des conseils et il les écoute et les respecte et il s’informe auprès de diverses personnes. Au cours de derniers mois, il n’y a pas eu de relation conflictuelle entre nous », a-t-il déclaré aux membres de la commission sur la Santé du Sénat.

Dr. Fauci confirmed to me today: our country does not have coronavirus under control. President Trump needs to stop pretending that if he just ignores that bad news, it will go away. It won’t. The time for magical thinking is over. pic.twitter.com/urXZPqyDpY — Elizabeth Warren (@SenWarren) May 12, 2020

Immunologiste mondialement reconnu, qui s’est distingué dans la lutte contre de nombreux virus, du sida à Ebola, Anthony Fauci est devenu une figure rassurante pendant la crise pour beaucoup d’Américains. Mais aussi décriée, des républicains s’indignant qu’il contredise Donald Trump.

Et lors de l’audition mardi, le sénateur libertarien Rand Paul a paru faire sortir Anthony Fauci de son flegme habituel en lui lançant qu’il n’était pas l’unique « référence » sur la question de savoir quand il serait sûr de redémarrer l’économie. « Je ne me suis jamais présenté comme l’unique référence et seule voix là-dessus. Je suis un scientifique, un responsable de la santé publique et je conseille en me basant sur les meilleures indications scientifiques », a-t-il répondu.

Fauci pushes back on Rand Paul's demand that schools reopen: "We don't know everything about this virus, and we really ought to be very careful, particularly when it comes to children." pic.twitter.com/yAF1H4cW4X — Aaron Rupar (@atrupar) May 12, 2020

Morts « inutiles »

« Les conséquences pourraient être très graves » si un Etat, une ville ou une région décide de rouvrir son économie avant que les conditions nécessaires ne soient réunies, notamment une baisse de l’épidémie détectée pendant 14 jours, a souligné le Dr Fauci. « Si nous ne déployons pas la réponse adéquate, lorsque l’automne arrivera, puisqu’il n’y a pas de doutes sur le fait qu’il y aura des infections dans la population, alors nous courrons le risque de voir une reprise » de l’épidémie, a-t-il mis en garde.

Le conseiller santé de Donald Trump avait lancé un avertissement encore plus sombre la veille, en déclarant au New York Times que les Etats-Unis risqueraient de connaître « des morts et de la souffrance inutiles » s’ils levaient les restrictions « de façon prématurée ».

Anthony Fauci s’est d’autre part dit « prudemment optimiste » sur la perspective d’un vaccin, avec huit candidats actuellement soumis à des essais cliniques. Mais imaginer que des vaccins ou traitements soient prêts pour la rentrée serait « aller trop loin », a-t-il nuancé. L’antiviral expérimental remdesivir, qui a suscité des espoirs, n’a encore donné que de « modestes » résultats à ses yeux.

A 79 ans, Anthony Fauci s’était placé par précaution ce week-end dans un type de « quarantaine modifiée » en raison d’une exposition possible au nouveau coronavirus, car deux employés de la Maison Blanche avaient été testés positifs. Mais il a précisé qu’il continuait à travailler et s’était rendu lundi à la Maison Blanche.